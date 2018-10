Escalador ecuatoriano Granja se quedó sin mundiales

Ibarra. La historia se repite. Hace dos años Carlos Granja debía ir al Campeonato del Mundo de Escalada Sénior en Francia, pero no pudo viajar por falta de presupuesto. Esta vez es el mismo panorama, pero la diferencia es que la gestión para reembolsar el dinero nunca se hizo efectivo debido a que el trámite se estancó en la Secretaría del Deporte.

Los detalles. Hasta hace dos semanas el triple campeón del mundo tenía luz verde para participar en dos copas internacionales de escalada en las ciudades de Wuajang y Xiamen en China.

El primer torneo ya se cumplió el fin de semana pasado y el segundo será este 27 y 28 de octubre.

Juan Carlos Granja, padre del deportista dijo que desde el 1 de octubre ha insistido en la Secretaría del Deporte para que la gestión se cumpla, pero fue imposible.

“Es una obligación del metodólogo Henry Revelo de la Secretaría del Deporte velar que se cumpla el trámite solicitado. El funcionario lo que me dijo fue que hay prioridades en la Secretaría. Hasta el momento no hemos tenido una respuesta y ya descartamos las dos copas mundo. Esta no participación afecta en la ubicación del ranking”, dijo Granja.

Este rotativo trató de localizar al metodólogo de la Secretaría del Deporte para conocer su versión pero fue imposible.

Sin la participación en esos dos eventos Carlos Granja de 19 años de edad, cede terreno en el ranking mundial y las aspiraciones de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se reducen.

Sin embargo el próximo año aún existe la posibilidad de recuperar esos puntos en las copas mundo que son alrededor de 12 durante toda la temporada.

La voz del técnico. “Cada año es un dolor de cabeza”, fue la primera impresión del técnico de escalada Paúl López.

Con esa novedad la planificación para los mundiales en Asia se cayó. El entrenador del campeón del mundo aún no puede creer que una vez más su pupilo no viaje a dos torneos claves para el ranking.

“Influye mucho. En estas válidas de China podía haber peleado entre los 15 primeros. Es un bajón anímico para el deportista. Carlos viene con la ilusión de competir todas las copas mundo, tenía una meta trazada pero aparece este tipo de cosas y no se cumple. Ahora hay que pensar en el Panamericano de Guayaquil”, dijo López.

El deportista ahora tratará de virar la página para continuar con su proceso, esta vez rumbo al Campeonato Panamericano, que debe desarrollarse el próximo mes en Guayaquil.

Siguiente temporada. A pesar que todavía no hay un calendario claro para el 2019, Paúl López, técnico, tiene ya un esquema de los eventos que competiría el mundialista de escalada que se estrenará en la categoría sénior.

Granja le apuntará a un campeonato internacional en París, Francia que será un clasificatorio para los 13 mejores rankeados del planeta para llegar a Tokio 2020.

“La idea es ir a todos los circuitos. Empezaría la gira en Suiza, luego va a Francia, Italia y Asia. Tengo que buscar un espacio en el ministerio para que me autoricen acompañar al deportista”, dijo López.