Ibarra. La ilusión de llegar entre los 20 mejores del planeta en el Mundial de Enduro, que se desarrolla en Viña del Mar, Chile, terminó para el piloto imbabureño Michael Encalada. El deportista abandonó la prueba extrema por una fractura de tibia y la rotura del ligamento cruzado.

Pormenores. El Mundial de Enduro inició el pasado lunes en las localidades de Limache, Puchuncavi y Viña del Mar con más de 200 participantes de todo el mundo. El primer día Michael Encalada no tuvo problemas. Sin embargo la segunda jornada no fue la ideal para el representante de Ecuador. Este rotativo se comunicó, el pasado martes, con el piloto anteño Michael Encalada, quien explicó el motivo de su retiro del evento internacional. “Había demasiado polvo en las pistas y no podíamos ver bien. Le alcancé a un piloto y no veía. Se me resbaló la moto y el peso del cuerpo y de la moto cayó en la pierna. El dolor era insoportable pero seguí hasta la llegada de la especial y ya no soporté más. Me llevaron en ambulancia hasta la clínica y los resultados dicen que tengo la fractura y el ligamento roto. Muy apenado por todo esto. Un año de preparación y que pase algo así”, dijo Encalada, quien llegó a Chile con la idea de lograr la medalla de oro para el país y convertirse en el primer ecuatoriano en conquistar el podio en enduro.

Vuelo de retorno. La prioridad no solo del piloto sino de su equipo y familiares que están en Viña del Mar, era volver al país. Ayer confirmó Encalada que su vuelo de regreso es hoy a las 05:00 y pisará suelo imbabureño a las 17:00.