En Ibarra se practica hockey en los parqueaderos

Ibarra. El hockey es un deporte que busca ocupar un importante sitial en la Ciudad Blanca y en la provincia de Imbabura. Sin embargo, los integrantes del Club Coyetes, quienes son apasionados con esta llamativa disciplina y que buscan masificarla, no cuentan con el espacio adecuado donde puedan cumplir con sus entrenamientos. De momento, se acomodan como sea para no perder ritmo y que sus prácticas no se detengan. Los deportistas lo único que anhelan y solicitan es un espacio digno para poder entrenar.

Práctica. El último miércoles, un equipo de Diario EL NORTE acudió hasta el subsuelo del Centro Comercial Laguna Mall, donde, desde hace 12 meses, los representantes del Club Coyote entrenan.

Los patinadores cuentan con el respectivo permiso del administrador del centro comercial para, dos días a la semana, entre las 20:00 y 22:30, entrenar en el parqueadero situado en el subsuelo de la edificación.

Cristian y David Revelo, padre e hijo, respectivamente, son dos apasionados con este deporte donde es necesario saber patinar muy bien.

Reacción. “El club ha tenido sus altas y bajas, ya que no habido el espacio donde se pueda entrenar. Antes se lo hacía en el Patinódromo, donde se podía realizar las prácticas, pero no estaba apto para el hockey porque también realizan entrenamientos de patinaje de velocidad”, dijo Cristian Revelo. Quien también explicó que ya no pudieron entrenar en el patinódromo, debido a que utilizan el puck, disco o pastilla y este elemento puede hacer daño en el caso de impactar a alguna persona que no este con la indumentaria correcta. Revelo añadió que, en la anterior administración municipal, todo estaba listo que ellos puedan contar con el espacio que necesitan, pero con el cambio que se dio en la ciudad, el proyecto se estancó.