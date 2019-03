El Zar Noboa vuelve a la Tricolor

Guayaquil. Cristhian Noboa será el reemplazo de John Narváez en la Selección Ecuatoriana de Fútbol que afrontará los dos partidos amistosos ante EE.UU y Honduras. Su llegada se confirma una vez que el zaguero ecuatoriana no recibiera la visa al país norteamericano.

“No, no estoy lesionado. Me negaron la visa, fue el gran inconveniente. Muy dolido por eso, pero es lo que pasó... Llegó la carta, se pidió el permiso para que vaya a Ecuador y saque la visa, pero el club al ver la situación de Libertadores quiso que lo haga desdce acá”, manifestó el zaguero nacional en entrevista con el programa quiteño Área Deportiva.

Ayer en la mañana me dijeron que no me la iban a dar. Expliqué por qué hice los trámites desde Perú, pero igual me lo negaron. Espero formar parte de la lista de junio (vs. Venezuela y México)”, acoto Narváez.

Por su arte el Zar Noboa, volante del Zenit, estuvo seis meses sin jugar por una grave molestia física y disputó su primer cotejo del 2019 el fin de semana anterior, en el triunfo (2-1) del Zenit San Petersburgo contra el Ufa, por la Liga Premier de Rusia. Un impasse entre el jugador y la dirigencia lo hizo alejarse de la Tricolor tras las eliminatorias a Rusia 2018