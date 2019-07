El Toño Valencia ahora es ‘Don Antonio’

Quito. Ya no fueron bombos ni papel picado, tampoco pitos y banderas los que recibieron el ingreso de Antonio Valencia. El volante ecuatoriano ingreso por la puerta triunfal, no de algún estadio sino de una iglesia y no fue recibido por hinchas, sino por familiares y amigos. Tras 16 años de relación, el ‘Toño’ contrajo matrimonio, con Zoila Meneses, la noche del sábado 6 de julio en San Francisco, centro de la capital.

El Toño retornó al país para jugar en Liga de Quito, después de cumplir una etapa sin precedentes en el fútbol ecuatoriano siendo titular y capitán de uno de los mejores equipos europeos, el Manchester United. El amazónico invitó a su boda a su amigo inglés Wayne Rooney, el sueco Zlatan Ibrahimovich, el mexicano Javier Hernández y el chileno Alexis Sánchez, entre otros y prefirió que este sacramento sea privado y sin acceso de la prensa.

Pese a no estar presentes, desde el exterior, recibio saludos de sus compañeros: Paúl Pogba, Carlos Gruezo, Patricio Hurtado, Camilo Zúñiga, Marcos Rojo, Jhegson Méndez, Roberth Arboleda, Radamel Falcao, Enner Valencia, Cristian Ramirez, Carlos Gruezo, entre otros.