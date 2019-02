Ecuatoriana Angélica Pachito se vincula al fútbol chileno

Guayaquil. La futbolista ecuatoriana Angélica Pachito se vinculó recientemente al Santiago Morning de Chile, por una temporada, acrecentando así, la lista de embajadoras tricolores en distintas ligas del mundo.



Ella es esmeraldeña y se desempeña como marcadora por izquierda y volante polifuncional.

Dentro de la trayectoria de Pachito, constan representaciones nacionales en el Sudamericano Sub 20 Brasil 2015; varias convocatorias con la Selección Mayor y la Copa Libertadores Femenina 2017, junto a su antiguo club, Unión Española.

La volante tricolor reconoce que en su camino fueron varios los entrenadores que fraguaron la oportunidad que hoy aprovechará al máximo. “Cada profesor me ha enseñado y de todos he aprendido para forjarme hoy por hoy”. “Alianza, Ñañas, Carneras UPS, Talleres Emanuel y el tricampeón ecuatoriano Unión Española, son los equipos para los que he tenido el privilegio de jugar”, acotó.

En su perfil de Facebook, la ecuatoriana se define como creyente y agradece a Dios por cumplir su sueño obre la Super Liga Femenina, la jugadora coincide con otras embajadoras del fútbol nacional al decir que “en el 2019 vendrán muchas oportunidades para cada vez más futbolistas ecuatorianas, cuyo talento, debe derribar fronteras”.