Ecuador, 15 años de mala racha espera alcanzar los cuartos ante Japón

No obstante, en los cuartos de final, ante Estados Unidos, se quebró la buena racha contra rivales ajenos a la Conmebol, ya que fue Estados Unidos, la anfritriona, la que dejó a la ‘Tricolor’ fuera de las semifinales, con un triunfo 2-1, goles de Clint Dempsey y Gyasi Zardes. Michael Arroyo descontó para los ecuatorianos.

No obstante, el resultado no le valió a Ecuador, que había perdido anteriormente contra Chile (2-0) y Bolivia (2-3), para pasar de fase, ya que Uruguay y Colombia fueron los mejores terceros, ambos con un punto más que el combinado ecuatoriano.

Esos dos triunfos son el único consuelo al que puede agarrarse Ecuador desde los precedentes para mirar con optimismo el duelo del Mineirao, porque mirando su bagaje de los últimos años, el resto del panorama es desolador, sin triunfos ante sus compañeras de la Conmebol y con varias ediciones sin puntuar.

Hace 18 años, desde Venezuela 2001, que Ecuador no le gana a una de sus pares en la confederación sudamericana. Fue a Venezuela, por 4-0 en Barranquilla, un triunfo que no sirvió porque había perdido los dos anteriores ante Chile (1-4) y Colombia (1-0), y los tres puntos no valieron para ser una de las mejores terceras.

Las dos siguientes quedaron en blanco para la ‘Tricolor’: Perú 2004 y Venezuela 2007 se saldaron con tres derrotas cada una. En Argentina 2011 se rescató un empate ante Paraguay (0-0) y otras dos derrotas frente a Venezuela y Perú, y en Chile 2015 el triunfo ante México fue la excepción a dos derrotas ante Chile y Bolivia.

Solo en la Copa América Centenario de Estados Unidos 2016 mejoró la presentación ecuatoriana, con dos empates ante Brasil y Perú, y la goleada ya reseñada ante Haití para pasar a cuartos y caer ante la anfitriona.

En Brasil 2019, las dos derrotas ante Uruguay (4-0) y Chile (1-2) podrían caer en el olvido si Ecuador gana a Japón. Los resultados del Grupo B (victoria de Colombia ante Paraguay 0-1 y de Argentina ante Catar 2-0) le permiten depender única y exclusivamente de sí misma. Ganando será una de las ocho mejores de Sudamérica.