Dirigentes presentaron apelación

Ibarra. Hace diez días se cumplió la elección del directorio del Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura (CATI).

Durante ese tiempo la lista encabezada por Marcelo Calderón, quien fue candidato a la presidencia de esa entidad tuerca y que en las urnas perdió, presentó la impugnación que los dirigentes anunciaron el día de las elecciones.

El martes pasado entregaron la apelación a la dirigencia de la Federación Deportiva de Imbabura (FDI), para que esa institución envíe el documento a la zona 1 de la Secretaría del Deporte y finalmente a la matriz en Quito.

Reacción. A pesar que no se conoce cuanto tiempo durará el trámite de impugnación, los dirigentes de la lista que apelaron no pierden la esperanza de que el texto sea analizado por la máxima autoridad del deporte en el país. Cristian Borja, socio del CATI dijo que los abogados trabajan en la verificación de que el texto llegue a Quito. “Se violentaron los derechos, los estatutos y reglamentos. Dejaron actuar a personas que no estaban en la facultad de votar y menos de ser elegidos”, dijo Borja. Se conoció que el documento registra 100 páginas. Lo cierto es que mientras no exista una respuesta a la impugnación, el directorio electo, que lidera Fernando Madera, no será inscrito oficialmente en la Secretaría del Deporte.