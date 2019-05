Con el corazón en Italia

Carchi. A pesar de estar distanciados por 10 205 km Antonio Carapaz y Ana Luisa Montenegro, padres de Richard Carapaz, respaldan a su hijo con mucho aprecio y cariño, desde su natal La Playa, en Julio Andrade. Al igual que ellos sus familiares y amigos tienen su corazón junto al ‘escarabajo’ en Italia.

Humilde hogar de un grande del ciclismo. En la parroquia de Julio Andrade, en el sector denominado La Playa, sobre una pequeña loma al filo de la carretera, se encuentra la casa en donde se crió el ahora ícono del ciclismo ecuatoriano Richard Carapaz.

Ayer un equipo de diario EL NORTE vivió junto a la familia Carapaz Montenegro la etapa 15 del Giro a Italia. A pesar del frío que cobija ese sector, dentro de ese humilde hogar, se siente un cálido ambiente. Desde aquel lugar sus padres, hermana, su esposa, hijos, primos y amigos respaldan a la “Locomotora carchense” en el Giro a Italia.

Orgullo. Su madre muestra siempre con orgullo todos los logros de su hijo, que ahora lucen en la entrada de su casa.

Al preguntarle sobre como se siente al ver a Richard por todo lo alto en suelo europeo no puede contener sus lágrimas y demostrar la emoción tan grande que siente.

“Yo me siento la mujer más feliz. No tengo palabras para poderme expresar. Me siento muy contenta y agradecida con Dios de haberme dado un hijo así”, expresó con voz entre cortada Ana Luisa Montenegro.

Además le deseo lo mejor en su carrera y que siga adelante sin desmayar porque sabe que Richard Carapaz logrará los sueños que siempre tuvo desde que era un niño.