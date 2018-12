Con ausencias, Liga buscará en Guayaquil asegurar el título ganando a Emelec

Guayaquil. El ganador de la primera etapa en Ecuador, Liga de Quito, procurará este domingo 02 de diciembre arrebatar el liderato de Emelec en su afán de evitar la final por el título de este año en el campeonato ecuatoriano de fútbol. El juego se desarrollará en el estadio Capwell en donde la dirigencia anunció que no se vendarán entradas para la hinchada visitante.

Liga, con 35 puntos, dos menos que Emelec, saldrá por la victoria como única opción para dejar de depender de otros resultados, pues en la última fecha recibirá a Delfín y Emelec visitará a Técnico Universitario. Por su parte, Emelec sabe que de arrebatar los tres puntos a Liga será el ganador de la etapa, y prolongará a dos partidos más, entre ambos, para definir al campeón de 2018.

Una desventaja tiene el equipo capitalino, cuando llegue al Capwell, sin la presencia de dos de sus habituales centrales: Hernán Pellerano (expulsado) y Franklin Guerra (lesionado). Ante la posibilidad remota de que Andersson Ordoñez y Horacio Salaberry puedan llegar a este cotejo en completa recuperación, el estratega Pablo Repetto posiblemente no se arriesgue a ubicarlos tomando en cuenta que de perder tiene además dos finales. En el medio campo del once abridor no estará Fernando Guerrero y es duda Gastón Rodríguez quien sigue lesionado.

El goleador Juan Luis Anangonó tampoco está cien por ciento diponible y podría ser reemplazado por el colombiano Cristian Martínez, en caso de no llegar a Guayaquil en óptimas condiciones.

Con este panorama es posible que la defensa central tenga a dos canteranos en cancha, los imbabureños Kevin Minda y Renny Folleco.

Emelec, en cambio, tendrá a todas sus principales figuras incluidos los argentinos Leandro Vega, Joel López, y el uruguayo Nicolás Queiroz. Entre los nacionales también contara con un recuperado Romario Caicedo y un experimentado Joao Rojas.

Posibles alineaciones:

Emelec: Esteban Dreer, en el arco; Juan Carlos Paredes, Marlon Mejía, Leandro Vega y Ronaldo Jhonson, en la defensa; Dixon Arroyo, Nicolas Queiroz, Romario Caicedo, Joao Rojas y Joel López, en la zona de volantes, Brayan Angulo, delantero.

DT: Mariano Sosso

Liga de Quito: Adrian Gabarinni, en el arco; Cristian Cruz, Kevin Minda, Jose Quinteros, Edison Realpe, en la defensa; Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela, Edison Vega, Julio Angulo, en el mediocampo; Anderson Julio y Cristian Martínez

Otros cotejos: Universidad Católica, Delfín y el Independiente del Valle continuarán en puja apretada por el único billete local disponible para la fase de repesca de la próxima Copa Libertadores de América. Católica y Delfín, con 65 puntos cada uno en la tabla acumulada, se enfrentarán a Deportivo Cuenca y El Nacional, respectivamente.

Mientras Independiente, con 63 puntos, visitará al popular Aucas que, con 59 puntos, está urgido por la victoria en procura de salirse del octavo puesto en la tabla acumulada para evitarse la fase de repesca local por un billete a la Copa Sudamericana.

Macará visitará a Guayaquil City, descendido a la primera división B hace varias fechas, mientras que Barcelona, ya clasificado a la fase de repesca de la Copa Libertadores de 2019, recibirá a Técnico Universitario. La penúltima fecha de la segunda etapa se disputará en horario unificado para las 12:00 horas locales-