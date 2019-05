Ciclista Jefferson Cepeda consigue un boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El ciclista Jefferson Cepeda se convirtió en el primer deportista ecuatoriano en conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



El pedalista ganó la prueba de ruta élite del Campeonato Panamericano que se llevó en Hidalgo (México), una competencia que reunió a destacados ciclistas de la región y que tuvo un recorrido de 176 kilómetros, (12 vueltas), el ecuatoriano Segundo Navarrete se llevó una medalla de bronce, completando el podio un representante de Colombia (plata).



El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) confirmó en sus redes sociales oficiales esta grata noticia, mencionando que Jefferson Cepeda aseguró su presencia en Tokio 2020, convirtiéndose en el primer deportista de nuestro país en clasificar a los próximos Juegos Olímpicos. Ecuador tuvo una destacada actuación en este Panamericano de Ciclismo de Ruta, con varias medallas en las categorías Sub 23 y élite (ruta y contrarreloj), con grandes actuaciones también de Benjamín Quinteros (plata contrarreloj ind.), Santiago Montenegro (oro en ruta sub 23), Alexander Cepeda (bronce en ruta sub 23).