Chicaiza, en 25 minutos fue figura en Noche Blanca

Quito. El imbabureño Andrés Chicaiza se mandó un golazo y le dio el empate a Liga en la Noche Blanca.

Figura. Chicaiza ingresó a los 66 minutos y le cambió la cara a Liga. El mediocampista volvió al equipo del que es hincha, mostró lo mejor de su repertorio y salvó a la ‘U’ de lo que parecía una derrota escrita ante el Independiente Santa fe, informó benditofutbol.com. El primer tanto llegó apenas a los 4 minutos, por intermedio de Arley Rodríguez, el más destacado en el equipo visitante. Los universitarios se fueron en busca del empate más con ganas que con ideas y a los 23’, el juez central Roddy Zambrano sancionó un penal en favor de la ‘U’, que Anderson Julio se encargó de cambiar por gol. Con el empate a uno se fueron al descanso.

En el segundo tiempo Arley Rodríguez marcó para el Santa Fe y ponía el 2 a 1. Los dirigidos por Pablo Repetto se desesperaron y fueron a buscar el empate.

Entró en acción. Sin embargo, todo cambió a los 66 minutos. Repetto mandó a la cancha a Andrés Chicaiza en lugar de Anderson Julio y Liga empezó a tocar el balón, crear jugadas de peligro y evidentemente a jugar mucho mejor.

Y a los 82’ el jugador otavaleño Andrés Chicaiza metió un pase preciso para José Quintero, que le devolvió la pared y el ‘Mago’ definió con pierna izquierda para poner el 2 a 2, con el que terminó el encuentro.

“Esto me llena de felicidad. Darle alegría a la gente, me llena de emoción. Uno tiene más falencias que virtudes y por eso hay que mejorar. Es algo soñado debutar así con mi equipo, esperemos que a lo largo del año les pueda dar más alegrías. El técnico me dijo que tenga la pelota, que trate de hacer mi juego, que haga lo que hice siempre”, declaró Chicaiza al final del partido.