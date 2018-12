Cantera de futbolistas va a torneo en Cali

Ibarra. 45 deportistas entre 14 y 18 años de edad alistan maletas para viajar hasta Cali, Colombia y participar en el Campeonato de Fútbol InfantoJuvenil. La invitación llegó a las manos del técnico Stalin Salas de 37 años de edad, quien junto a los padres de familia aceptaron el reto por segundo año consecutivo. En el 2017 la escuela de fútbol La Cantera ya compitió en la división sub 17 y alcanzó el título absoluto. Ese evento se desarrolló en Ipiales.

Datos del certamen. El exárbitro profesional FIFA, el colombiano Jorge Hernán Hoyos, es el organizador del certamen internacional. “Participaremos con las categorías sub 14, sub 16 y sub 18. Vamos con la convicción de ganar. Estamos armados.”, dijo Salas.

El único objetivo del estratega es que los deportistas tengan roce internacional especialmente los jugadores de la serie hasta 18 años, que se preparan

para afrontar el próximo año en el Campeonato de Fútbol de Segunda Categoría.

Participantes. Se conoció que confirmaron la participación equipos de Venezuela, Chile, Ecuador y Colombia. La escuela de fútbol La Cantera, será el único equipo que representará al país en esa cita.

Además entre los clubes de mayor prestigio del país cafetero está el Deportivo Cali, que irá con las tres divisiones al torneo, que se desarrollará del 18 al 21 de diciembre.

El viaje. Desde el transporte hasta la alimentación está financiado, así confirmó Stalin Salas.

La delegación local viajará mañana hasta Cali.

El sistema de juego será de todos contra todos. Los elencos actuarán tres partidos en la fase uno.