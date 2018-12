Calistenia la nueva forma de entrenarse

Ibarra. Fuerza, agilidad y flexibilidad, son los beneficios de la calistenia, una técnica de entrenamiento personalizada que está ganando adeptos en Ibarra.

Impulsor. Francisco Almeida, instructor de esta nueva modalidad, aseguró que hacer ejercicio aprovechando el peso corporal puede ayudar a definir tus músculos.

“La calistenia son ejercicios que se realiza utilizando el peso corporal. Flexiones de pecho, barras, fondos y sentadillas. Todo depende de las características de la persona”, explica quien abrió el ‘Holy Bars’, un gimnasio especializado para esta actividad.

Esta forma de entrenar es sencilla. Sin accesorios y es perfecto para quemar grasas, pues el deportista se mantiene en forma, gana potencia y resistencia.

“Si quieres empezar a practicar Calistenia y probar el entrenamiento con el propio peso corporal, debes conocer los ejercicios básicos”, corrobora Almeida.

Gana espacio. Esta actividad en Ibarra está ganando adeptos, porque controlar y realizar movimientos que tengan en cuenta el propio peso supone un entrenamiento seguro y efectivo.

Así lo reconoce Andrés Navarrete, uno de los deportistas que ha encontrado en esta técnica la mejor manera de estar en forma. “Yo antes iba a los gimnasios pero no me satisfacían. Pero me aburría. Pero desde que estoy entrenador calistenia todo ha cambiado, los resultados son rápido”

Desarrollo. Los practicantes de calistenia con un mejor nivel físico pueden realizar los mismos ejercicios, pero con más repeticiones o series y durante más tiempo.

El tiempo adecuado para cada sesión de entrenamiento mediante la calistenia es de entre 30 y 45 minutos, dependiendo tanto del nivel físico del deportista, como de los tiempos de descanso entre series y ejercicios.

Antecedentes. En realidad la calistenia se desarrolló en Francia hace tres siglos como un método de entrenamiento sencillo y más dirigido a la movilidad y flexibilidad de nuestro cuerpo que a otra cosa.