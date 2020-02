Caicedo, goleador del Lazio, se mantiene fuera de la selección de Ecuador

Guayaquil. El actual goleador del Lazio, el ecuatoriano Felipe Caicedo, mantiene su decisión de seguir alejado de la selección de Ecuador, según anunció este viernes 14 de febrero de 2020, uno de sus agentes, el también ecuatoriano Gonzalo Vargas.

“Para Felipe (Caicedo) es un tema cerrado, más allá de ser un tema de analizarlo, es un tema que hay que respetarlo”, declaró Vargas a la emisora local de radio ‘Super K 800’.

El agente quiso aclarar que el jugador de la liga italiana “está feliz” en ese país “y no quiere volver de Europa para nada. El tema de selección esta cerrado para él, pero eso no quita que pueda escuchar a quien quiera hablar con él”.

Después de integrar la Tricolor durante más de una década, en septiembre de 2017 Caicedo comunicó que daba por finalizada su etapa en la selección, tras la derrota de local que sufrió Ecuador por 2-1 ante Perú, que ahondó la crisis y derivó en la destitución del técnico argentino Gustavo Quinteros.

Las afirmaciones del agente del jugador dejan a la Tri sin opción de que regrese el delantero, pese a que su nombre sonaba con fuerza en los últimos días, especialmente a la luz de la premura con la que el seleccionador, Jordi Cruyff, debe conformar un equipo de cara a las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

Tras el galopante comienzo en eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, con cuatro victorias al hilo, incluido el triunfo por 2-0 en su visita a Argentina, el equipo se desinfló y los directivos de la Federación, comandados por Carlos Villacís, despidieron a Quinteros, decisión que no compartió el atacante.

“Totalmente en desacuerdo con la decisión de mantener al margen al técnico Quinteros, si bien es cierto que los resultados no han sido buenos, no tiene toda la culpa de esto, somos un equipo y eso implica jugadores y todo lo que rodea”, resaltó entonces la exfigura de Ecuador.

Desde el 2017 las relaciones se deterioraron entre Caicedo y la Federación Ecuatoriana, y en el 2019 se ahondó más con las declaraciones del actual presidente, Francisco Egas, quien advirtió que “quien no quiera estar en la selección, no estará; no más”.

El futbolista le respondió: durante “15 años defendí y maté por la camiseta de la selección, tú no me vas a venir a dar clases”, antes de afirmar: “¿Tú me vas a dar clases?. ¿Y tú mueres por tus jugadores, señor presidente?”.

El hispano-holandés Cruyff y su grupo de trabajo están desde enero pasado tratando de conformar un equipo en el que “las puertas estén abiertas para todos los jugadores que tengan condiciones”.