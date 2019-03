Buscan nuevas figuras del fútbol femenino en Ibarra

Ibarra. Con el objetivo de tener más jugadoras para engrosar las filas de la Selección Ecuatoriana de Fútbol Femenino, en sus diferentes categorías, el cuerpo técnico de las selecciones femeninas, encabezado por Luis Pescarolo, el fin de semana realizó pruebas en territorio ibarreño. Las prácticas se cumplieron en la cancha del estadio de la Universidad Técnica del Norte (UTN).

La práctica. Alrededor de 40 deportistas de diferentes partes del cantón y la provincia llegaron hasta el escenario ubicado en los Huertos Familiares (norte de Ibarra), para mostrar su talento ante el cuerpo técnico comandado por Luis Pescarolo, técnico de las selecciones femeninas del Ecuador.

Pescarolo, quien salió satisfecho con el rendimiento y talento mostrado por algunas futbolistas, dijo que este es un primer pa-so para seguir observando y seguir buscando jugadoras.

Por ejemplo, al llamado acudieron las jugadoras de El Juncal, cuna de grandes deportistas.

También estuvieron presentes las representantes del Quito Fútbol Club San Miguel, cuadro que este año encarará la Súper Liga Ecuatoriana de Fútbol Femenino.

Nuevamente una de las que llamó la atención fue Maritxell Cazares, pequeña de 12 años.

Sobre la “nena del fútbol, Pescarolo dijo que no es la primera vez que la observan.

Sin embargo, no todo es color rosa, ya que Pescarolo mencionó que uno de los problemas del fútbol femenino en el país es que las mujeres no entrenan bien, ya que no lo hacen de forma continua.