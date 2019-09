Boxeador con raíces ecuatorianas disputará una pelea de su vida en EE.UU.

Quito. El boxeador David ‘El Bandera Roja’ Benavidez tocó el cielo como campeón del mundo y se hundió en el infierno con un positivo por cocaína, pero el próximo sábado afrontará la pelea de su vida, según dijo a Efe, con un combate en el que buscará la redención tanto dentro como fuera del cuadrilátero. “A toda la gente que me sigue, que me apoya, que me motiva... Hago todo esto por ellos. Mi papá es de México, la familia de mi mamá es de Ecuador, así que yo hago esto por todos los latinos”, finalizó.

“Tengo tres meses y medio entrenando por la pelea de mi vida, la pelea más grande de mi vida. Sé que Anthony Dirrell (su rival) es un peleador fuerte y tiene mucha experiencia. Va a ser una pelea difícil, pero yo sí sé que lo puedo noquear”, aseguró el púgil de origen latino nacido en Phoenix (Arizona, Estados Unidos) .

Apurando los preparativos y entrenamientos para la velada del sábado en el Staples Center de Los Ángeles (California), ‘El Bandera Roja’ recibió a Efe en un gimnasio de Hawthorne, la ciudad californiana de la que surgieron los Beach Boys, a muy pocos días de subirse al tinglado para tratar de recuperar el cinturón mundial del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Para ello, el joven boxeador de 23 años deberá derrotar a Dirrell, también estadounidense, un veterano de 34 años.

“Tiene mucha rapidez, tiene fuerza, nunca le han noqueado. Pero eso me motiva más: sé que lo puedo noquear y voy a ser el primer peleador que le noquee”, prometió Benavidez.

Por la mente del hispano no solo pasan estos días los nervios y las ganas por derrotar a Dirrell, sino también las ansias por resarcirse de “un error”, según sus palabras, que casi acaba con su carrera deportiva.

Benavidez se convirtió en 2017 y con solo 20 años en el campeón mundial más joven del peso supermediano, pero su prometedora trayectoria estuvo a punto de volar por los aires cuando dio positivo un año después por cocaína, lo que le llevó a una fuerte sanción deportiva y económica, y a perder el título.

“Me quitó mucho dinero, pagué una gran multa, me quitó mi cinturón, algo para lo que trabajé toda mi vida para agarrar y no más para perderlo en un día en un error. ¿Sabes? Sí me arrepentí de eso, pero ya estoy madurando. Me siento mejor en mi vida y sé que esos errores no se van a repetir”, indicó.

‘El Bandera Roja’, quien admitió que la fama y el éxito le llegaron quizá demasiado pronto, no escondió su total responsabilidad por lo sucedido y dijo que de esa desagradable experiencia aprendió que “puedes ganar las cosas muy rápido, pero puedes perder todo muy rápido también”.

“Gracias a Dios todo salió muy bien y mira dónde estoy ahorita: ya estoy peleando por el cinturón otra vez”, expuso con optimismo.

Y para los que no lo conocen o no se acuerdan de él, recordó con una sonrisa el origen de su mote ‘El Bandera Roja’: “No más les quiero decir a los peleadores que yo soy peligroso y que ya viene el peligro”.

A Benavidez le viene la pasión por el boxeo de su familia: su padre José es su mentor en el cuadrilátero y su hermano José Jr. también es boxeador profesional y fue campeón mundial de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Cuando comencé en el boxeo tenía tres años y siempre quería ser como mi hermano mayor. Él era mi ídolo”, expuso Benavidez, quien mencionó también a Óscar de la Hoya o Marco Antonio Barrera como dos estrellas que adoraba.

“El estilo que tenían los boxeadores mexicanos... Eran guerreros. Quiero algún día ser como ellos”, afirmó.

En este sentido, y ante el difícil momento por el que pasan los hispanos en EE.UU., Benavidez aseguró que va a luchar por toda su “raza”.