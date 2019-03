Bolillo dice que le contrataron para eliminatorias, la FEF pide cautela

Guayaquil El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, pidió este 28 de marzo tener cautela ante el vendaval de críticas que se han vertido en contra del técnico de la selección, el colombiano Hernán “Bolillo” Gómez, y la Tricolor. El último comentario del estratega colombiano provoco yuna serie de comentarios negativos que lo convirtieron en tendencia este jueves.

“Yo les hable bien claro porque la gente se preocupa. A mi me contrataron para la eliminatoria no para jugar la Copa América, para que mucha gente se vaya bajando del bus pues que la Copa América me la van a cobrar, NO”, dijo a su llegada al aeropuerto luego de su participación en cotejos amistosos fecha FIFA

Gómez mantendrá una reunión con la Comisión de Selecciones donde se presentará un informe de lo ocurrido en los dos últimos amistosos. En sus juegos en el 2019 perdió ante EE.UU. y empató ante Honduras, de los ocho juegos ganó la mitad, empató dos y perdió otros dos.