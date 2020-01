Autogestión salvará al deporte estudiantil

Ibarra. Claro como el agua. Así está el panorama para los dirigentes de la Federa-ción Deportiva Estudiantil (FDE), con respecto a la autogestión que deberán hacer debido a que este año esa institución no recibirá el presupuesto anual por parte de la Secretaría del Deporte. Edgar Ortiz, presidente de la FDE, aseguró que la autorización para realizar la gestión se definió en la asamblea con los rectores y jefes de área de Cultura Física de los colegios.

Asamblea. El principal de la Federación Estudiantil, mantuvo tres reuniones con el coordinador zonal del Ministerio de Educación Diego Bucheli, con el objetivo de solicitar autorización para que se envíen a los estudiantes de las diferentes unidades educativas a los eventos deportivos que se cumplirán hasta el cierre del año lectivo.

“Nos dio una apertura total ahora que ya no tendremos el presupuesto anual. Es casi oficial esta novedad, pues llegó un comunicado que no tendremos asignación para el 2020. Ese documento es muy claro. Se realizará autogestión ya que organizar es costoso. La gente piensa que en la Federación hay solo ingresos y no se dan cuenta que hay egresos, especialmente en el juzgamiento o arbitraje”, dijo Ortiz.

Se conoció que con el ingreso de los estudiantes a los escenarios deportivos se podrá solventar la inversión de los festivales ya programados.

Ortiz dejó claro que si no se realiza esta acción se verán en la obligación de suspender algunas actividades.

Festival de atletismo. Con la autorización de los rectores de los planteles, que aprobaron en la asamblea este pedido, se realizará el cobro desde el festival de atletismo, que iniciará el próximo 27 de enero en la pista sintética del estadio Olímpico ‘Ciudad de Iba-rra’. Ese evento se extenderá hasta el 31 de enero. Las pruebas iniciarán desde las 08:00.