Amaranta Delgado tiene nivel de selección

Ibarra. Amaranta Delgado sabe que llegar a ser una futbolista de primer nivel no es nada fácil. Sin embargo, la ibarreña de 17 años de edad paso a paso va cristalizando cada uno de sus sueños. Ella ha demostrado que es una jugadora de nivel de selección y por ese motivo forma parte de los microciclos, tanto de la Tricolor femenina Sub 17, como de la Sub 20.

Entrenamientos. Días a-trás, la deportista de los registros del Independiente del Valle trabajó con el combinado Sub 17, pero al momento, se encuentra concentrada con la Sub 20. Los entrenamientos se realizan en la Casa de la Selección.

El objetivo de Amaranta, según un diálogo que mantuvo con Diario EL NORTE, es formar parte de las tricolores que disputarán el Campeonato Sudamericano de Fútbol Femenino Sub 20.

El certamen que reúne a 10 selecciones de Sudamérica y que entregará dos cupos al Mundial Sub 20 (en agosto de este año, en Pa-namá y Costa Rica), se desarrollará del 4 al 22 de marzo en Argentina, precisamente en las localidades de San Luis y San Juan.

Reciben motivación. Por otro lado, Amaranta, quien es una de las promesas del fútbol femenino imbabureño, mencionó que la brasileña Emily Lima, entrenadora de la Selección Ecua-toriana Femenina, constantemente les motiva para que ellas sean unas ganadoras.

En cuanto al trabajo con la Tri, Delgado añadió que los entrenamientos son muy exigentes, ya que si se quiere llegar al objetivo hay que trabajar fuerte.

Ella junto al resto de las seleccionadas nacionales se pulen tanto en el aspecto táctico como en lo físico. También realizan sesiones de gimnasio para ganar fuerza.

Con respecto a la Superliga Femenina, Amaranta, defendiendo la camiseta del Independiente del Valle, espera sumar minutos con la categoría Sub 18 y el equipo mayor.