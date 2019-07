Alexandra Escobar sigue coleccionando medallas con su eterna juventud

Lima. Por más que se le pregunta, la levantadora de pesas ecuatoriana Alexandra Escobar se resiste a revelar el secreto para seguir en la elite de la halterofilia a sus 39 años, como demuestra la medalla de plata que consiguió este domingo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Guerreo igual que las demás que tienen 20 años. Ellas siempre me dicen que soy una berraca”, contó Escobar a la Agencia Efe tras bajar del podio orgullosa con su presea plateada en la categoría de hasta 59 kilos.

“Yo creo que Dios es el que me tiene aquí. Yo no sé por qué me tiene aquí todavía, porque mucha gente me dice de retirarme, pero yo sé que tengo más fuerza y lo demuestro día a día”, añadió.

La medalla panamericana de la ecuatoriana tiene todavía más mérito si se tiene en cuenta que era su primera competencia después de mucho tiempo en la categoría de hasta 59 kilos, pues hasta hace poco estaba en 55.

Escobar no solo se adjudicó la medalla al levantar un total de 220 kilos, sino que además batió el récord panamericano de arrancada con 97 kilos, que luego complementó con una alzada de 123 kilos en dos tiempos donde llevó su cuerpo al límite total, con todos sus músculos temblando bajo las pesas.

“Fue un intento bien intenso. Nunca había bailado de esa manera. Inventé un nuevo paso de baile sobre la plataforma”, dijo en tono de broma Escobar, que por tres veces se colgó el oro panamericano en anteriores citas.

“Por suerte me pude estabilizar porque había un momento que se caía. Todos nos preparamos para el primer lugar pero esta vez no se dio”, agregó.