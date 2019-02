Aguirre: “Aquí nutrimos el fútbol”

Ibarra. La temporada del fútbol profesional 2019 arrancó en el país. Nelson Aguirre, presidente de la Asociación de Fútbol de Imbabura, habló de ese tema y también de su administración y del campeonato de segunda categoría.

El principal de la Ecuafútbol habló del tiempo que están al frente los presidentes de las asociaciones. ¿Le preocupa a usted este tema?

El actual presidente puede hablar lo que sea. Aquí depende de los clubes. Los representantes dirán sin Nelson Aguirre continúa en la Asociación de Fútbol o se separa del fútbol profesional.

¿Cuándo termina su administración?

El periodo terminamos nosotros el próximo año.

¿No le quita el sueño seguir en la presidencia de la AFI?

Creo que he dado todo. Si ya no se debe estar, simplemente no estaré. Hemos trabajado en favor de los clubes y la provincia.

¿Cuántos equipos hay para participar en el certamen?

Tenemos siete equipos con la posibilidad de sumar uno más.

¿Cuándo empezaría el torneo de la Segunda?

Considero que si tenemos los ocho equipos empezaría el campeonato el 15 de marzo.