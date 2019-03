900 ‘chiquitines’ en festival de fútbol sala

Ibarra. En las instalaciones del coliseo de Caranqui, mañana, a las 09:00, se realizará la inauguración de un nuevo certamen deportivo a nivel estudiantil. Se trata del festival de fútbol sala, donde entrarán en acción alrededor de 900 chiquitines de la sección inicial y Sub 6, Sub 7, Sub 8 y Sub 9.

Congresillo técnico. El pasado miércoles, en las instalaciones de la Federación Estudiantil de Imbabura (FDE-I), se realizó el respectivo congresillo técnico, donde se conoció a las instituciones que tendrán a sus representantes en el torneo de fútbol sala para los más pequeños.

Entre las instituciones que tendrán representantes en el certamen están: 28 de Septiembre, Valle del Amanecer, Gabriela Mistral, Abelardo Moncayo, Sagrado Corazón, Presidente Velasco Ibarra, Juan Pablo II, Santísimo Sacramento y Teodoro Gómez de la Torre.

Escenarios. Los compromisos se disputarán en varios escenarios, uno de ellos el coliseo de Caranqui.