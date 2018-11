10 municipios inscritos para Copa AME 2018

Ibarra. El segundo Campeonato de Fulbito Infantil Copa AME 2018, está a la vuelta de la esquina. Ese torneo que reunirá a diez municipios de 26 que cuenta la regional 1 de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas arrancará mañana en Ibarra y se extenderá hasta el 2 de diciembre.

Los organizadores presentaron ayer el evento deportivo que albergará a cerca de 400 niños en las categorías sub 10, sub 12 y sub 14. Las delegaciones arribarán hasta la ‘Ciudad Blanca’ entre hoy y mañana.

Inauguración. Las delegaciones se reunirán a las 10:30 en el Obelisco de Ibarra para iniciar el acto de apertura con un desfile por las principales arterias de la urbe. La ceremonia inaugural será en el Centro Cultural El Cuartel. Luis Mozo, técnico de deportes del Municipio de Ibarra, dijo que el acto de apertura será rápido debido a que los equipos saltarán al gramado a las 15:00.

La clausura está pactada a las 14:00.

El año pasado se cumplió con la primera edición en Otavalo. Según Mónica Quinteros, coordinadora de la AME regional 1, el compromiso del año pasado fue que Ibarra sea sede y se cumplirá.

Sistema y escenarios. Ca-da categoría tendrá su sistema de juego y contará con sus propios escenarios. Por ejemplo en la sub 10 hay siete equipos que están repartidos en grupos A y B y clasificarán tres elencos para jugar un triangular final. En la sub 12 hay siete delegaciones inscritas y la modalidad será igual que la división anterior. En la sub 14 se registraron cinco equipos. Se jugarán con el sistema de todos contra todos y clasificarán los dos primeros para disputar el título. Luis Mozo, aseguró que los polideportivos usará la división inferior. Los escenarios son: de Guayaquil de Caranqui, Bellavista de Caranqui, Los Ceibos y de la Ciudadela El Chofer. Mientras que para la serie sub 14 se utilizarán las canchas de la UTN, del Teodoro Gómez y de la Liga Jesús del Gran Poder.