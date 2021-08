Contraloría confirmó una glosa por más de USD 1.200 millones en la Refinería del Pacífico

El Contralor General del Estado (s), Ing. Carlos Riofrío González, suscribió la resolución confirmatoria de la glosa solidaria. El documento señala que “hubo acciones y omisiones de los administrados, quienes no realizaron la gestión y monitoreo, ni tomaron las acciones oportunas respecto del avance, estado y continuidad del Proyecto Refinería del Pacífico”.

Al no realizarse la construcción del complejo refinador, objeto del proyecto establecido, se ocasionó al Estado un perjuicio por el valor de la responsabilidad civil, esto es USD 1.223’046.517,51”.

También puntualiza que “no se logró el incremento de la producción de derivados y productos afines, ni su comercialización y exportación, ni la satisfacción de la demanda de mercado interno, utilizándose recursos económicos en la ejecución de obras tempranas que no contribuyeron a dicho cumplimiento y que a la fecha se encuentran inactivas y sin mantenimiento”.

Durante la auditoría de gestión se evidenció que las obras tempranas que se ejecutaron, a la fecha actual no prestan el servicio para el cual se realizaron, no contribuyeron al cumplimiento del objetivo estatutario de la compañía, obras que se encuentran inactivas y sin mantenimiento, debido a que el complejo refinador no se llegó a construir, evidenciándose la falta de planificación

para la ejecución del proyecto.

La Contraloría General del Estado confirmó una glosa solidaria por USD 1.223’046.517,51, para exfuncionarios públicos y una empresa accionista, como resultado de la auditoría de gestión a la planificación, costos de operación, mantenimiento y estado actual de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro (RDP) Compañía de Economía Mixta.

Antecedente

El 8 de octubre de 2020, la Contraloría aprobó la auditoría de gestión a la planificación, costos de operación, mantenimiento y estado actual de la Refinería del

Pacífico (RDP). El examen estableció inversiones, desde 2008 a 2018, por USD 1.528.374.332,54 millones. La Contraloría, mediante informes aprobados entre 2008 y 2019, determinó otras

siete glosas por un total de USD 66.758.544,59. De este modo, el total de responsabilidades confirmadas ascienden a USD 1.289.805.062. Sin embargo, en consideración del principio constitucional Non Bis Idem (nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa), el valor de la responsabilidad actual, restando las glosas anteriores, se establece en USD 1.223’046.517,51.