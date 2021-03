¿Qué hace al momento el Consejo Nacional Electoral?

IBARRA.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró este viernes 5 de marzo del 2021, que la segunda vuelta se realizará el próximo 11 de abril. En ese marco, el organismo recordó que el recinto electoral o lugar de votación y la Junta Receptora del Voto, son las mismas que funcionaron el pasado 7 de febrero.

La campaña arranca el 16 de marzo y se extiende hasta el 8 de abril. Pero… ¿qué pasa con aquellas personas que necesitan el certificado de votación en estos días?.

“Yo no consté en el padrón electoral anterior. Es por eso que ahora desconozco si es que puedo votar en la segunda vuelta. Yo tuve problemas con mi cédula es por eso creo yo no consté la vez pasada. Como necesitaba el certificado de votación para un trámite, me tocó que me den uno provisional, osea me salió muy caro este proceso eleccionario, es por eso que espero ir a votar en la segunda vuelta de ser posible”, dijo Juan Carlos Jaramillo.

Para las personas que por cualquier circunstancia no sufragaron el 7 de febrero y requieren de un documento oficial para trámites personales en instituciones públicas o privadas, la Delegación Provincial Electoral de Imbabura entrega de manera ágil y gratuita el certificado provisional que reemplaza al Certificado de Votación. Alexandra Alencastro, directora de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, (e) informó que el trámite se debe realizar de manera personal, en la oficina de atención al usuario en horario de 08:30 a 17:00, presentando la cédula de identidad.

“El documento provisional que entregamos tiene una vigencia de 90 días y no exime de multas por no sufragar o conformar las Juntas Receptoras del Voto”, aclaró.

El Código de la Democracia, señala que los ciudadanos que no realicen el sufragio, sin justificación, deberán cancelar el 10% del Salario Básico Unificado, es decir USD 40,00.

En este contexto, la autoridad electoral en la provincia, hace un llamado a los ciudadanos a cumplir con estas obligaciones con la finalidad de evitar complicaciones futuras.

Con la finalidad de consolidar la transparencia y efectividad del proceso de Elecciones 2021, en el auditorio de la Democracia se realizó el taller denominado: “Normativa y Procedimientos para el Reconteo de Votos en los Procesos Democráticos”, en el cual participaron representantes de organizaciones políticas, medios de comunicación, ciudadanía y funcionarios electorales.

En el contexto de las Elecciones 2021, las autoridades de la Junta Provincial Electoral de Imbabura, promovieron este espacio de formación a fin de compartir la normativa legal vigente en cuanto a los procedimientos legales, técnicos y logísticos que intervienen en la etapa post electoral, haciendo énfasis en los procesos de reconteo.