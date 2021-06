Colectivo Tren del Norte considera que es vital reactivar el ferrocarril

Varios activistas conocedores de la problemática comunitaria se unieron para trabajar y plantear alternativas de recuperación del tren como una manera de reactivación económica y turística.

Martha Jáuregui forma parte de este colectivo llamado “Tren del Norte” que cobró fuerza a raiz de la declaratoria de liquidación de la empresa pública de ferrocarriles, cuyo propósito es no permitir que esta empresa desaparezca, más aun cuando forma parte de la historia patrimonial de Imbabura y el norte del país.

“A raíz de esa declaratoria, la empresa como tal entró en un proceso de deterioro que es preocupante, dijo Martha Jáuregui, presidenta del colectivo, al recordar que la actividad comercial y turística era muy importante porque el tren llegaba hasta San Lorenzo del Pailón.

El gran error de la empresa de toda la vida es no hacerla rentable, aunque muchos turistas con los que he tenido la posibilidad de conversar me han indicado que esa es la vía más hermosa del mundo, la que conectaba desde Quito hasta San Lorenzo señaló, al anotar que es digno de felicitar la buena voluntad expresada por el gobierno y el entusiasmo que tiene ahora el Ministerio de Turismo. Indicó que la ministra de Turismo anterior no activó para nada las propuestas, entre ellas una que se llegó a conocer en el 2019 para readecuar la vía y repotenciar el servicio.

Martha Jauregui, aseguró que han conversado con William Still, representante de la emprersa “Relience Rail Interntional” y a la propuesta la consideran altamente beneficiosa para el desarrollo social y económico que deseamos los ecuatorianos.

Este proyecto está basado en la carga de producción que puede ser embodegada en 9 puertos secos a lo largo de la vía, tal el caso de Ibarra y Tababela, entre otros para formar una red de comercio desde San Lorenzo en el norte hasta Puerto Bolívar en el sur, señaló Jáuregui.