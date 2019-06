Venezolanos aceleran su viaje a Perú

Tulcán. Desde el próximo 15 de junio en Perú regirá la solicitud de una visa humanitaria, además del pasaporte para los ciudadanos venezolanos.

Aviso. Según comunicó la Cancillería de Perú “Frente a la grave crisis política y humanitaria que vive Venezuela, y con miras a contar con una migración ordenada, regular y segura, las autoridades peruanas de control migratorio, en cumplimiento de la normativa vigente, solo admitirán el ingreso de titulares de pasaporte que cuenten con una visa válida”.

Los venezolanos podrán tramitar la visa humanitaria en los consulados de Perú en Caracas y Puerto Ordaz, señaló la Cancillería.

Los organismos de control migratorio refieren que en ese país hay cerca de 800 mil migrantes.

Viajeros. Ante esta noticia, los venezolanos que están en tránsito por Ecuador aceleran su paso para llegar a Perú ya que la mayoría lo hace apenas portando su cédula de identidad.

Viajeras como Johennis Salazar, quien arribó el viernes a Rumichaca, en Tulcán, relató que en su país tramitar visa o pasaporte es una tarea que demanda dinero y tiempo, dos condiciones que la mayoría no tienen. En su caso, viaja junto a su padre y acelera el paso antes que la medida entre en vigencia. Espera pasar únicamente con Tarjeta Andina.

Sin embargo, se lamenta que su madre y dos hermanas, quienes esperaban ayuda para viajar posteriormente, ahora no podrán hacerlo hasta no contar con la visa humanitaria que exige Perú. Mientras hace fila en Migración Colombia a Johennis se le quiebra la voz preguntándose cuánto tiempo pasará antes que pueda ver otra vez a su madre y sus hermanas pequeñas. Angelina Parra, otra migrante venezolana, pone su esperanza en que la visa humanitaria no exija muchos requisitos, pues aunque ella ya está cerca de su destino, tiene familiares que tratan de buscar recursos para salir de su país. “Todo el sacrificio que hacemos desde Venezuela para llegar hasta allá y que no nos dejen pasar, es fuerte”. Para esta mujer migrar es cada vez es más difícil, no solo por la falta de dinero, sino porque la ola migratoria en Chile, Perú y Ecuador ha saturado las plazas laborales y es testigo de que muchos connacionales se han visto obligados a regresar.

Según informó la Cancillería peruana, la Visa humanitaria se tramitará también en los consulados de Perú situados en Colombia en las ciudades de Bogotá, Medellín y Leticia, y en los consulados peruanos en Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala y Loja, en Ecuador.

Cifras en el país. Alfonso Morales Suárez, subsecretario de Protección Internacional de Atención al Migrante del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante una visita a Tulcán para observar el tema de movilidad humana, señaló que el Ecuador no es el único país que enfrenta esta situación por lo cual vienen liderando el Proceso de Quito sobre movilidad humana con tres reuniones internacionales, hasta ahora, para buscar consensos.

“En el Ecuador ingresaron desde el año 2015 al 2019 más de 1 millón 400 mil venezolanos de los cuales permanecen en nuestro país 300 mil y según la proyección a final de año serán por lo menos 400 mil”.

Según Morales de los 300 mil venezolanos que están en Ecuador ya se ha avanzado en regularización migratoria; es decir entrega de visas de residencia temporal o permanente a casi 110 mil personas. Sin embargo explicó que no se puede regularizar a todos porque un buen número no tiene documentos, responsabilidad que recae en el Gobierno venezolano.