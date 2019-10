‘Vamos a la U’: proyecto busca dar más garantías a estudiantes

Tulcán. “Vamos a la U”, es la apuesta académica que busca incrementar el número de estudiantes carchenses a las universidades del país.

El proyecto que impulsa la Prefectura, pretende que los bachilleres tengan mayores oportunidades de elegir una carrera.

La propuesta consiste en brindar una capacitación permanente a los jóvenes que se encuentran en último año de bachillerato para que tengan mayores herramientas al momento de rendir la prueba “Soy bachiller” y sacar un mejor puntaje, facilitando el ingreso a la universidad.

Cifras. El año pasado 1323 estudiantes fueron convocados para rendir la prueba ‘Ser Bachiller’, 218 escolares, y 1.110 no escolares (sobre edad). Los resultados no fueron los mejores, aunque no se tiene cifras precisas, el porcentaje de estudiantes que logró estudiar la carrera que anhelaba eran pocos.

Estadísticas. Como principal antecedente está que el promedio del puntaje obtenido por estudiantes de tercero de bachillerato de las instituciones educativas de Tulcán y San Pedro de Huaca es de 733 puntos sobre 1000.

El puntaje referencial mínimo para postular en las universidades públicas del país es de 855 puntos sobre 1000.

Martín Rosero, coordinador del proyecto “Vamos a la U”, informó que el proyecto actualmente se encuentra en etapa de planificación, fortalecimiento de la plataforma virtual y capacitando a los docentes que formarán parte de este proyecto.

Planificación. Según el cronograma establecido, el próximo mes iniciará el proceso de socialización en las unidades educativas.

Para diciembre está previsto realizar las inscripciones, mientras en enero iniciarán la capacitación con ocho unidades educativas del distrito Tulcán-Huaca.

Luego de esta fase se busca replicarse en el resto de cantones de la provincia.

Argumentos. Este es un proyecto que nace desde la necesidad de brindar soporte a los jóvenes para el ingreso a la universidad y el apoyo económico a los padres de familia, que invierten grandes cantidades de dinero en cursos de preparación de forma independiente. “Para nosotros como papás será una ayuda muy importante”, destacó Manuel Félix, padre de familia