Ruano: “No porque un niño dice mi nombre ya es un delito”

Tulcán. Sobre el video que motivó que una organización de Derechos Humanos de Quito, solicitara a instancias similares se abra investigación en Tulcán en torno a la participación de niños en actividades proselitistas y donde se menciona al hoy candidato Andrés Ruano, el político pidió a este medio de comunicación una réplica al tema para explicar lo ocurrido.

¿Cuál es su versión sobre este video que circuló en redes sociales?

Yo no he publicado imágenes con niños o niñas. Cuando fui concejal entregaba fundas navideñas. Yo no sé quién subió a las redes sociales el video cuando un niño agradece al Dr. Andrés Ruano y dice yo votaré por Andrés Ruano para alcalde. En diciembre era concejal y se rumoraba que Andrés Ruano podría estar como candidato.

Pero ustedes proclamaron su candidatura el 1 de diciembre en Tulcán...

Legalmente uno es candidato desde el momento de la inscripción y el video no sé en qué fecha lo publicaron. Yo fui concejal hasta el 12 de diciembre y entregué navidades estando como concejal.

¿Cuál es su llamado?

Las organizaciones que denuncian estos hechos deben investigar más. No porque un niño dice mi nombre ya es un delito. No hay ninguna imagen de Andrés Ruano con el niño. La familia del niño se ratifica en el total apoyo a Andrés Ruano. Estas instituciones deben llevar el debido proceso y ver si hay grado de responsabilidad. Yo no aparezco con ningún niño ni he pedido que diga tal o cual palabra a favor.

¿En qué estado se encuentra el proceso en la Junta Cantonal de la Niñez?

Si la Junta ve que hay indicio de responsabilidad debe notificarme, si la Junta ve que no hay indicios, la obligación de ellos es archivar esos casos.