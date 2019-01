Municipio recepta impuesto de 38 828 predios en Tulcán

Tulcán. De acuerdo a los datos de la oficina de Avalúos y Catastros del Municipio de Tulcán, en este año se recaudará el impuesto predial de 27 051 predios urbanos y 11 777 predios rurales.

Revisión. Según Fernando Guerrero, jefe (e) de Avalúos y Catastros del Municipio de Tulcán, no hay incrementos en los avalúos respecto del 2018. Sin embargo, explicó que los incrementos que se registran son porque los usuarios solicitan verificación del avalúo de la propiedad, en algunos casos aumenta, en otros se mantiene y en otros se reduce.

Lo que sí puntualizó es que en este año los solares no edificados, es decir, terrenos sin construcción podrían pagar más. “Este año hay un poco de inconformidad por los solares no edificados, lastimosamente es una ley a nivel nacional, es un rubro que se genera por tener todos los servicios básicos en la vía, no en el lote, lo que genera un impuesto adicional; es una ley nacional”. El pago en estos casos dependerá de avalúo del predio. Si sobrepasa los 9600 dólares deberá tributar este impuesto.

Calendario. Por su parte, Marcelo Dávila, jefe de Rentas Municipales de Tulcán, explicó que ya se inició el cobro de impuesto prediales. Ayer hasta las 11:00 se entregó los primeros 186 turnos para los contribuyentes que optaron por cancelar esta obligación los primeros días del año.

Los casos del año pasado de adultos mayores, personas con discapacidad o personas que se sentían afectadas con el cobro que realizaron procesos administrativos ya han sido consideradas para este año. Contribuyentes como Olmedo Segovia cancelaron ayer el impuesto predial. En su caso dice tener una pequeña vivienda (media agua) en Julio Andrade. En 2018 pagó 19, 33 dólares y este año canceló 18, 31 dólares. El año anterior se recaudó cerca de 890 mil dólares, una cifra similar a la que se espera en este año.

La primera quincena de los meses de enero a junio los pagos se receptan con descuentos del 10, 8, 6, 4, 3 y 2 por ciento, respectivamente. Si el pago se realiza en la segunda quincena de estos mismos meses, el descuento será del 9, 7, 5. 3,2 y 1 por ciento, respectivamente.