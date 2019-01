Los comerciantes sugieren ajustes a canasta comercial

Tulcán. Entre el sector comercial, particularmente de Tulcán y Montúfar, hay gran expectativa por el anuncio de la canasta comercial transfronteriza que este año debería tomar forma.

Observaciones. William Segarra, empresario, comenta que pese a ser un proceso extenso que debió tomarse con antelación se esperaría que hasta marzo pueda ser aplicada con los correctivos necesarios para que genere un beneficio real. Por ejemplo, se refiere a la necesidad de importar productos en cantidad y no únicamente de Colombia, a través de la asociación de los comerciantes a fin de no caer en la práctica anterior donde los comerciantes vendieron los cupos al no poder importar.

Bayardo Martínez, asegura que es preciso que los comerciantes se informen mejor sobre los procesos, pues en ocasiones es la falta de conocimiento lo que termina impidiendo que pueda existir un beneficio mayor. Comerciantes como José Luis Guerrero, dirigente del Centro Comercial Popular, considera que es necesario también ampliar los ítems y los montos de los cupos establecidos. Por ejemplo, recuerda que hace dos años cuando un grupo importó televisores hubo buenos resultados porque estos productos son de alta demanda.

Jairo Pozo, presidente del Comité Cívico explicó que en esta semana esperan sumar las observaciones del gremio comerciante para ser expuestas ante los representantes del Comité de Comercio Exterior y avanzar en una reunión en Tulcán para hacer los anuncios sobre su aplicación en la provincia.