“Don Hermes” disfrutó de la cultura carchense

Tulcán. Jorge Herrera y Amparo Conde se llevaron los mejores recuerdos de Tulcán.

La semana de trabajo que pasaron en la capital carchense, les permitió conocer más de cerca las costumbres y tradiciones de Carchi. Los dos actores colombianos deleitaron a los carchenses con su obra teatral “Vine a verte ¡ve!”.

En escena. La obra trató sobre un director de una agencia de modelaje y una bailarina, quienes expusieron los problemas típicos entre las relaciones de pareja.

La puesta en escena es una competencia de imaginación de género. La pareja se debate en el conflicto de que cada uno trata de superar al otro por su capacidad imaginativa y por su inventiva. Esta frase Vine a verte ¡Ve!, es porque el protagonista de esta historia trabaja en una agencia de publicidad y se mantiene viendo televisión y también es el saludo de los caleños, ciudad donde los dos actores son originarios.

Figura de TV. Herrera es uno de los actores más exitosos y respetados en la televisión colombiana. Su participación en 37 telenovelas entre 1989 y 2019 y 11 películas de cine (1993-2019) así lo demuestran.

Sin embargo el papel más rutilante dentro de su dilatada trayectoria fue el de Hermes Pinzón en la exitosa telenovela Colombia ‘Yo soy Betty, la Fea” en 1999.

Recuerdos. “Han pasado 21 años y la gente me sigue recordando por ese personaje. No me he podido desligar de Hermes, el estricto y cascarrabias (mal genio) padre de familia”, lo dice con la seguridad del caso.

Sus palabras no son en vano, mientras habla con un equipo de EL NORTE desde la Casa de la Cultura de Tulcán, se le acercan un grupo de personas para pedirle una fotografía. Todos lo llaman por don Hermes Pinzón, el papa de Betty La Fea. “Es algo muy fuerte. No hay día que yo me levante y me encuentre a alguien que me pregunte por Betty. Es como si los hubiera libreteado. La primera preguntan que me hacen es dónde dejó a Betty”, recordó.

De valores. Precisamente “Don Hermes”, fue el hombre que educó a su hija en valores esenciales como la honestidad, la honradez y el trabajo. Fue un personaje recordado por todos aquellos que alguna vez se han acercado a esta telenovela.

“Lo curioso fue que ahora que repitieron en Colombia la novela, son los niños y adolescentes los que preguntan por Betty”, recordó.

Herrera se mantiene activo en el mundo de la actuación. Las últimas producciones en las que ha participado son ‘La ley del corazón’, ‘La nocturna’ y ‘La luz de mis ojos’, en 2019. En su extensa trayectoria ha logrado varios reconocimientos.

Entre ellos se destacan los premios ACE en Estados Unidos por Mejor Director de Teatro Visitante y el premio Macondo a Mejor Ac-tor de Reparto en la película ‘Todos tus muertos’.

De su vida. Herrera Don Hermes Pinzón lleva 35 años de relación con la actriz Amparo Conde. Aunque no se han casado, tienen un hijo de 25 años llamado Martín Herrera.

Conde, también es una actriz reconocida por sus papeles en la telenovela ‘Vecinos’ interpretando el personaje de Alicia y como Blanca en la serie ‘Bolívar’. Inició en el mundo actoral desde los ocho años y ejerció sus estudios en la Es-cuela de Bellas Artes en Cali (Colombia). Posterior realizó una profesionalización en Bogotá, graduándose como maestra en arte dramático. Ese conocimiento y experiencia actoral y teatral fue puesta en escena durante los talleres de teatro que la pareja dio durante la última semana en Tulcán.