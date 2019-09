Arreglos en calles en Tulcán inició por el centro de la urbe

Tulcán. Con el levantado del adoquinado inició los trabajos de arreglo en las vías urbanas de la capital carchense. El punto de partida inició en las calles Tarqui entre Olmedo y Colón.

Oficial. Gustavo Arellano, director de obras públicas, aseguró que se intervendrá de manera integral el arreglo de este tramo de la vía. Paralelo a las obras se realizará el cambio de tubería de agua potable y alcantarillado.

Los baches en las vías y fugas de agua, son parte de los problemas que se ven al ingreso norte y sur de la ciudad. “Todo este sector de la calle Olmedo, especialmente en todo el tramo del mercado San Miguel tiene problemas. Los adoquines están hundidos, cuando llueve es un problema”, comentó Miguel Chugá, morador del sector.

Lo que se viene. Al momento se encuentra considerada una inversión de 500 mil dólares, para realizar los trabajos en algunas vías que presentan problemas. Elena Cadena espera que en esta oportunidad no se dañen los tubos del agua potable, porque en anteriores ocasiones no dejaron bien arreglado, además espera que no haya molestias en el momento del cambio de tubería.

“Vamos a realizar un trabajo integral. Hay que bachar, no somos irresponsables para rellenar un hueco con adoquín, ni con hormigón, la técnica no lo dice así. Nosotros somos profesionales”, explica Arellano, quien enfila sus críticas al poco trabajo realizado por el director anterior de la administración pasada.

La calle Tarqui es otra de las que tiene problemas. Donde se adelantan los trabajos y se ve cómo avanza la obra, es en la avenida Tulcanaza y Centenario, al sur de la ciudad.

Más obras. Otro de los barrios afectados por las vías en mal estado es Sara Espíndola, donde también se adelantan algunas obras de mantenimiento.

Desde el GAD Municipal, también se hará una inversión para maquinaria, lo que permitirá acelerar los trabajos en ejecución.