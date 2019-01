75 % de avance de obra en Av. Manabí en el norte de Tulcán

Tulcán. Aunque el asfaltado de la Avenida Manabí fue ofrecido por el ex alcalde Julio Robles, para el pasado mes de diciembre, los trabajos en esta arteria vial siguen ejecutándose, al norte de Tulcán.

Para febrero. Ayer, la alcaldesa Sonia Vaca, explicó que las demoras fueron por los ‘ojos de agua’ que se encontraron en esta arteria vial y que obligó efectuar otros trabajos complementarios. Citó que para el mes de febrero, la obra podría estar concluida ya que los trabajos más demandantes han sido terminados, restando únicamente el asfaltado, que es un proceso mucho más rápido. Ramiro Martínez, residente de obra, explicó que el avance en general es de un 75%. “Estamos a nivel de sub base desde la calle Bolivia, Ambato, Brasil Paraguay, luego continuará el resto desde la Paraguay hacia la Argentina. En lo posterior se iniciará con el asfaltado. Todo depende del tiempo climático ya que la lluvia es perjudicial para el material que estamos colocando”, detalló. Acotó que la semaforización que fue suspendida durante los trabajos, debido a que no existe circulación vehicular, se retomará tal como fue dispuesta por la dirección de Tránsito. El técnico sostuvo que trabajan contra reloj a fin de no retrasar más esta obra.

Para moradoras de la calle Brasil como Amalia Gó-mez, el tiempo de ejecución de la obra sí ha sido un inconveniente por el tráfico vehicular que se forma no solo en esta arteria sino en la ciudad en general a causa de la falta de esta vía, sumada a la Avenida Tul-canaza, al sur. Sin embargo, considera una vez se concluya será de gran ayuda para el tráfico vehicular. Parte de este paquete de asfaltados son también la Avenida Tulcanaza, al sur y García Moreno en la parroquia de Julio Andrade.