42 sentenciados por casos de hidrocarburos

Tulcán. Según las cifras del Consejo de la Judicatura en Carchi, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 han ingresado 50 causas por delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas. De estas, se han resuelto 44. Hay 42 con sentencias condenatorias y 2 ratificatorias de inocencia, las 6 restantes están en trámite.

Indultos. El pasado 6 de noviembre, volvió a quedar en evidencia el drama de decenas de familias que tienen a sus seres queridos pagando sanciones en la cárcel por transporte de 30 y 50 dólares de combustible. Seis personas recuperaron su libertad tras ser favorecidos con el indulto presidencial. Según Maribel Játiva, representante de los familiares de los indultados, en el mes de septiembre se entregaron al Ministerio de Justicia 22 carpetas de privados de libertad que solicitaban obtener este beneficio.

Han salido 10 personas hasta la fecha. Pero solo de este año se deduciría que hay más de 30 sentenciados todavía pagando cárcel, sin contar con los casos del año anterior.

Los testimonios. Denisse Usiña relató que llevaba 25 galones de combustible (30 dólares aproximadamente) y fue sentenciado a 20 meses. “Pido al presidente que genere fuentes de empleo en la provincia, porque yo estudiaba, pero no tenía de qué mantenerme y tuve que hacer eso”, dice. Además le preocupa que también los vehículos les fueron decomisados. Tras la alegría del reencuentro, todos coinciden que hay que revisar la ley. No justifican su acción, pero señalan que pagar 20 meses o más de cárcel por cantidades que no rebasan los 50 dólares, es demasiado.

Discusión. Pese a que en octubre de 2015, el tema de la sanción por delitos de hidrocarburos en frontera puso en mesa de discusión la proporcionalidad de las penas, nunca llegó la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Actualmente, este en su artículo 265 sanciona con prisión de 5 a 7 años por tráfico, traslado o tenencia ilegal de hidrocarburos en provincias fronterizas.

En enero de 2016, tras indultar a Fabio Guzmán, en Tulcán, quien fue condenado a cinco años de cárcel por el transporte de 40 galones de combustible (60 dólares), el ex presidente Rafael Correa planteó una reforma al COIP para reducir los años de cárcel de una persona sorprendida en esta actividad.

Propuesta. La reforma proponía una tabla proporcional. Por ejemplo, para las zonas de frontera se proponía que si la cantidad era menor a 20 galones o menos s 300 kilogramos de gas, la condena sería de uno a 3 años. Superior a 20 galones o 300 kilogramos de gas, sanción de 3 a 5 años. “Aquí se está criminalizando la pobreza”, dijo en ese entonces el expresidente al cuestionar la aprobación del COIP de 2014.

Dos años después del planteamiento de la reforma, la situación sigue siendo la misma. Aunque la gente es consciente de las penas vigentes, testimonios como los de Denisse Usiña señalan que la falta de empleo les deja esa actividad como una salida rápida para ganar dinero y sostener a su familia. El contrabando de combustible podría empezar a repuntar una vez que en Colombia las medidas económicas del presidente Iván Duque apuntan el incremento de precios de combustible.