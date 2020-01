Supuesta incorporación de 20 bomberos genera expectativa

Tulcán. Cuando se pensaba que todo había llegado a su final, el drama de 20 bomberos de la ciudad, sigue en compás de espera.

Aunque por una decisión judicial, se obligaba al Cuerpo de Bomberos en reincorporarlos desde el 2 de enero, la decisión fue apelada.

La grave situación económica que vive la institución bomberil, motivó a impugnar la sentencia que se dio desde la corte provincial de Carchi.

Acciones. El grupo de bomberos se graduaron hace casi tres años, sin embargo hasta el momento no pueden ser parte de la institución. Juan Carlos Cevallos, abogado defensor del grupo de personas, aseguró que todo el proceso es ilegal.

Todo inició a mediados de 2017, en aquel entonces los aspirantes realizaron el curso respectivo. Superaron todas las exigencias tanto físicas, académicas y psicológicas.

Se graduaron con todos los honores, pero al momento de incorporarse al comando no pudieron. La falta de presupuesto y de plazas de trabajo fue el primer obstáculo que debieron afrontar los 20 aspirantes.

Tulcán. “Ellos hicieron su formación en la escuela superior de Ibarra. Aprobaron y hasta ahora no pueden trabajar. Eso inconstitucional, nosotros también apelaremos esa medida”, dijo vía telefónica a EL NORTE.

Pero la imposibilidad de trabajar es una parte del drama que ellos viven. La inversión que hicieron hace dos años para solventar el curso es otro de los problemas latentes.

En su mayoría, hicieron préstamos que superan los 15 mil dólares y que hasta el momento no han podido cubrir esos montos.

“Mi hijo ya es bombero profesional pero no puede trabajar. Él y un grupo de jóvenes no pueden trabajar porque dicen que no hay presupuesto”, comentó Ni-xon Imbaquingo, padre de familia, afectado.

Panorama complicado. La situación no queda ahí, pues al momento el Cuerpo de Bomberos no tiene un comandante titular pues ante la renuncia de Marcelo Luna, la jefatura está encargada. Desde hace seis meses Rubén Fuentes es quien está al frente de la institución. En declaraciones anteriores a EL NORTE, Cristian Benavides, alcalde de Tulcán, reconoció la problemática y ratificó que no se cuenta con el presupuesto para incorporar más bomberos.