SRI notifica pagos de matrículas de carros fuera de circulación

Tulcán. De momento suman al menos 200 las personas afectadas en Tulcán por las notificaciones del Servicio de Rentas Internas, SRI, para hacer pagos de matrículas atrasadas de sus vehículos. El inconveniente es que todos los notificados ya no son dueños de esos vehículos. En unos casos los vendieron hace más de 25 años, otros fueron víctimas de robo de sus carros o incluso estos fueron chatarrizados.

Afectados. José Luis Villa-rreal comenta que el pasado 6 de diciembre vía mensaje de texto al celular recibió una notificación del SRI donde le indican que debe cancelar con remisión 880 dólares y sin remisión más de 1500 dólares. En su caso, en 2003 vendió un carro del año 72 y ahora según el SRI debe cancelar ese rubro con plazo máximo hasta el 28 de este mes. Ese es el caso de decenas de afectados. “Es un cobro injusto, inhumano, hay casos de 35 años atrás, carros robados”, reclamó, al ser parte de un plantón de los afectados, ante las oficinas del SRI la tarde del martes, en Tulcán.

Sin respuesta. La indignación de los ciudadanos crece porque el SRI y la Agen-cia Nacional de Tránsito, ANT, no les dan una respuesta clara. Hasta ahora no saben a ciencia cierta dónde estuvo la falla al no haberse actualizado datos de la situación de los vehículos en cuanto cambios de dueño, robos o chatarrización. Los afectados podrían seguir sumándose pues las notificaciones están en marcha. También Wilson Figueroa, pasa por una situación similar. Él vendió su vehículo a una chatarrería en 2003.

Quince años más tarde según el SRI debe cancelar más de 1000 dólares. Los afectados siguen esperando respuestas. Pese a solicitar entrevistas respecto al tema, ni la ANT ni el SRI se han pronunciado. Señalan que esperan lineamientos nacionales.