Sin pasado judicial no ingresan

Tulcán. “Así sea por trocha”, el venezolano Fernando Quintana asegura que pasará a Ecuador con destino a Chile. Viaja con su hija de seis años y su cuñado. Llegaron a las 07:00 del sábado 26 de enero, encontrándose con la novedad que no puede ingresar a Ecuador si no cuenta con el pasado judicial apostillado, igual para su cuñado.

Hay una excepción. Pero, en su caso hay una excepción y es que con su hija sí puede pasar. Esta es la única salvedad que se toma en cuenta, para padres que viajan con niños. En ese caso sí se permite el paso bajo el principio de no afectar la unificación familiar. Pero Fernando no quiere irse sin su cuñado. Tiene carta de invitación de Chile, pues su esposa está allá. “Apenas nos enteramos de la medida y ya estamos acá, no nos vamos a regresar, además en Venezuela es imposible tramitar cualquier documento”, sostiene.

Quieren ir a Perú. En cambio, William Ponce viaja solo. Esperaba una solución igual que otros 200 extranjeros que no tenían este documento. “Yo regresé en diciembre a Venezuela para visitar a mi familia. Debo regresar a Perú, allá tengo trabajo. No me voy a quedar en Ecuador. Solo hacer tránsito, si no pasamos por aquí, por dónde quieren que pasemos” cuestionó, mientras aguardaba con su maleta en medio de un intenso sol.

Las oficinas de Rumichaca lucieron prácticamente vacías. La gente se resguardó en las carpas a la espera de que alguna autoridad les dé una opción. Proponen, por ejemplo, que les permitan avanzar a Quito para tramitar el documento a través de la Embajada, pues la oficina consular venezolana más próxima en Colombia está en Cali, a 12 horas de Rumichaca y la mayoría no tiene dinero para retornar. Aparte, todos coinciden que tramitar un documento puede tardar más de seis meses en ser entregado.

Sandra Villarreal, representante de la Defensoría del Pueblo en Carchi, señaló que se está levantando información de quienes están quedados en Rumichaca sin pasado judicial. Aseguró que solo hay excepción para padres que estén con niños o casos de personas que requieran protección internacional. También quienes tengan visa en Perú o Chile pueden pasar. Según la funcionaria, la mayoría de venezolanos que están en el puente internacional son gente que ya estaba en tránsito días atrás, incluso muchos de ellos llegaron caminando, sin tener acceso a información.

Los venezolanos están en Rumichaca, la mayoría sin dinero.