Jairo Pozo recibe muestras de solidaridad tras libertad

Tulcán. Tras casi ocho horas de estar detenido, Jairo Pozo, presidente del Comité Cívico del Carchi, quedó en libertad. El hecho sucedió la noche del miércoles, tras una polémica detención.

Detalles. El líder tulcaneño fue retenido en un confuso hecho, donde se lo trató de implicar en una supuesta agresión contra un uniformado. Sin embargo Pozo desmintió la versión y ratificó que él, fue agredido por el agente policial.

“Ahí están los vídeos que muchas personas han subido a las redes sociales. Está todo lo que ocurrió, yo no tengo vehículo que participó en la movilización”, explicó.

Antecedentes. El suceso se dio durante el día, que un grupo de taxistas de la cooperativa Los Pupos realizó una protesta exigiendo el cumplimiento de unos ofrecimientos desde el ejecutivo.

A decir de Pozo, la protesta realizada por el gremio amarillo se enmarcó dentro de los parámetros legales. “Ellos respetaron la Constitución se parquearon al lado derecho de la vía, no hubo bloqueo. Cómo no voy a reclamar cuando un oficial me detiene y me toma del cuello. Tengo que salvar mi vida”, explicó Pozo.

Preparan Asamblea. El episodio ocurre a pocas horas de la Asamblea General convocada por el organismo provincial. El cónclave provincial se realizará hoy desde las 17:00, en el sindicato de choferes de la provincia. En esta asamblea se anunciarán algunas medidas.

El 26 de noviembre pasado, este organismo realizó un paro provincial, exigiendo más atención en el tema de comercio, agricultura, transporte, seguridad entre otros aspectos.