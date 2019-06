Plan de contingencia en la terminal por flujo migratorio

Tulcán. En esta semana, las Organizaciones No Gubernamentales esperan un repunte del flujo migratorio venezolano en el puente internacional de Rumichaca a causa de la solicitud de visa humanitaria y pasaporte que desde el 15 de junio solicitará Perú.

Para evitar caos en el transporte interprovincial desde la Terminal Terrestre de Tulcán también se alista un plan de contingencia.

Luis Fernando Villarroel, administrador de la terminal terrestre, explicó que se sostuvo una reunión con representantes de operadoras intercantonales para asegurar unidades extras que ayuden en el transporte de pasajeros hacia Quito o Ibarra. Por día las frecuencias normales son 164 hacia Ibarra, Quito, Santo Domingo, Guayaquil, Huaquillas y Riobamba.

Un promedio de ocho frecuencias adicionales por día salen hasta Huaquillas por la demanda de los venezolanos hacia ese destino que los conecta con Perú.

Unidades. Ante el esperado repunte migratorio se resolvió disponer de 4 buses de la Cooperativa Mira, 2 de Espejo y todas las unidades que tenían descanso para alistar frecuencias extra dependiendo de la demanda.

La idea es ayudar a movilizar a los extranjeros y connacionales para que la saturación de migrantes no cause inconvenientes en el traslado de los ecuatorianos que van a puntos intermedios. Villarreal aseguró que se harán informes sobre las operadoras que no estén cumpliendo con el cupo de pasajeros hacia puntos intermedios como Ibarra, Otavalo, entre otros. “Los vendedores de boletos están en la responsabilidad de cumplir con la venta del cupo a puntos intermedios”, dijo el administrador y aseguró que los informes se pasarán a la ANT.