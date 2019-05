Pasaje diferenciado sube de 0,12 a 0,15 centavos en Tulcán

Tulcán. Desde este sábado 1 de junio, la tarifa de pasaje diferenciado para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, se incrementa de 0,12 a 0,15 centavos en los buses de servicio urbano en Tulcán.

Resolución. El incremento obedece a una resolución de Concejo tomada el 5 dejunio de 2018, en la administración anterior , donde se fijaba el 31 de Mayo como plazo para que este pasaje se incremente en 0,3 centavos.

Los criterios en la ciudadanía son divididos ya que usuarias como Zoila Morán señalan que desde que el pasaje subió a 0,30 centavos de dólar en agosto de 2016, hay transportistas que no han respetado la tarifa diferenciada y ya cobraban los 0,15 centavos. Asegura es un incremento que suma el gasto familiar. No obstante a usuarias como Zoila no le molestaría pagar tres centavos más por su madre adulta mayor o por los niños, si el servicio de transporte urbano tuviera mejor calidad. Se refiere a la imprudencia de los choferes a la hora de manejar, el desorden en las paradas cuando ciertas unidades no usan los espacios correctamente e incluso el hecho de que hay barrios que se han quedado aislados del servicio. En su caso vive detrás de la UPEC y por esas zonas no existe un bus que acerque a las familias. A su criterio el aumento de pasajes de hace dos años, más el incremento de la tarifa diferenciada que inicia este sábado no se ve compensada con un mejor servicio, compromiso que siempre asumen los transportistas para justificar el alza.

Tránsito. Mónica Jácome, madre de familia que a diario usa bus para llevar a su hija a la escuela, tampoco considera que el alza esté justificada. Cuestiona que el servicio no es óptimo y que los adultos mayores no tienen un buen trato en las unidades sobre todo al momento de subir y bajar.

William Guerrón, director de Tránsito, señaló que se evaluará los compromisos de los transportistas, cambios de unidades, entre otros aspectos para promover un mejor servicio.