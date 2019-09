Migrantes insisten por un permiso para seguir el viaje

Tulcán-Ipiales. Tras una semana cumplirse la exigencia de visas para el ingreso de ciudadanos venezolanos a Ecuador, Christian Krüger, director de Migración Colombia, pidió revisar la imposición de visado a los venezolanos.

Anuncio. “Desde el Gobierno Nacional hemos sido enfáticos en afirmar que el cierre de una frontera o la exigencia de un visado no frena una población que migra por hambre y necesidad”, agregó el funcionario.

De acuerdo a su tesis, este tipo de medidas lo que ocasiona es que el migrante deba recurrir a redes de tráfico o a la corrupción, para poder lograr su objetivo.

Normativa. Ecuador impuso el pasado 26 de agosto el requisito de visa a los migrantes venezolanos en un intento por regular su entrada al país. La medida se toma luego que casi, un millón de ellos cruzaran las fronteras del país, en los últimos dos años. La mayoría con destino a Perú y Chile. Actualmente se tienen registrado cerca de 350 mil venezolanos, afincados en el país.

Desde Ipiales. Cerca del 80 % de los 542 venezolanos que están distribuidos en los seis albergues de Ipiales hacen parte de un núcleo familiar cuyo padre o madre están en un país diferente a Ecuador.

“La decisión del Gobierno ecuatoriano no sólo está limitando la movilidad de estas personas, quienes no tienen 50 dólares para poder pagar la visa que exigen, sino que además está desintegrando las familias, ya que las autoridades ecuatorianas no están permitiendo el paso, ni siquiera, de aquellos venezolanos que tienen visas de otros países como Perú o Chile”, afirmó el funcionario. “Queremos seguir a Perú, pero Ecuador nos tiene bloqueados. Necesitamos un permiso especial para seguir”, explicó Eugenio Baena.