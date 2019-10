Lecheros de Carchi pierden USD 250 mil diarios por paralización

Tulcán. Los ganaderos y agricultores de Carchi piden un corredor productivo para poder sacar su producción.

Los días del paro nacional que se cumplen hoy, les está generando cuantiosas pérdidas. Cerca de 210 mil dólares están perdiendo diariamente por la paralización nacional.

Situación. La industria Lechera Carchi y Alpina, han sido los principales compradores del producto durante estos días. Sin embargo la producción de 500 mil litros de leche diarios sobrepasa la capacidad.

Las pérdidas durante los 17 días de paralización (10 días del paro nacional y 7 de paro provincial) bordean los 3 millones de dólares.

Situación. Para Edwin Santos, presidente de la asociación de ganaderos, la situación es preocupante.

“Nosotros cómo ganaderos vivimos de la actividad. No tenemos otros ingresos, si no entregamos la industria no nos paga”, explicó.

Pero este no es el único gremio afectado. Los papicultores también son afectados por la paralización, así lo reconoció Fausto Buenaño, representante del gremio de agricultores del cantón Montúfar.

A decir del directivo hay 12 mil quintales de papas que se encuentran represados durante estos días de paro en Montúfar. Las situación sigue preocupando a los agricultores pues el paro sigue sin viso de solución.