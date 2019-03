Las fiestas tulcaneñas se aplazan por elecciones

Tulcán. Según el concejal Javier Pantoja, presidente del Comité de Fiestas de cantonización de Tulcán, la celebración a la capital carchense se aplaza debido a la época electoral.

Decisión. “En este tiempo se ha puesto muy sensible la situación electoral y de campaña que estamos viviendo, digo sensible porque en la ciudadanía existen los comentarios de que la institución como Municipio está interviniendo como forma de campaña política. “Como presidente de la Comisión de Fiestas me estoy permitiendo prorrogar el inicio de estas fiestas pasadas las elecciones electorales para que no haya malas interpretaciones por parte de la ciudadanía”.

Pantoja aseguró que una vez concluyan las elecciones se va a presentar el programa definitivo de las fiestas de Tulcán invitando a los ciudadanos a sumarse al aniversario 168 de la capital carchense. Lo que sí esta estipulado es la elección de la Reina de Tulcán para el sábado 6 de abril, tema en el cual tuvo que aplazarse las inscripciones ya que a la fecha hay solo una candidata confirmada.

Agenda. Entre los eventos centrales estarán el pregón, actividades sociales y culturales con un presupuesto aprobado de 82 mil dólares. “Es un presupuesto prorrogado y lo vamos a utilizar de la mejor manera con eventos en distintas expresiones artísticas, culturales, sociales, deportivas”. La presentación de las fiestas de Tulcán sería el 27 de marzo y se extenderían un mes para celebrar los 168 años de cantonización.