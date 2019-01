Intendencia verifica que no se especule con los precios

Tulcán. La confusión que generó en la población el supuesto incremento del precio de diésel en la última semana de diciembre, generó rumores de especulación de precios en ciertos productos.

Operativos. Ante esto, una vez que el Gobierno comunicó que no hay incremento en el precio de este combustible, la Intendencia de Policía del Carchi y las Comisarías realizan operativos para verificar que no haya aumento de precios, sobre todo en los productos de primera necesidad. Santiago Araujo, Intendente del Carchi, explicó que por disposición del Ministerio del Interior se verifica el precio y peso en los distintos mercados. “Hemos visitado los puestos de venta constatando que en los precios a nivel de la provincia del Carchi no existe especulación. Los artículos de primera necesidad mantienen el precio de meses anteriores”, aseguró el funcionario.

Hizo además un llamado a a la ciudadanía a denunciar al 1800 LO JUSTO si existe incremento de precio de la canasta básica. La especulación de precios se considera un delito, dijo acotando que esta se sanciona con la clausura del establecimiento. Durante estos días se visitó mercados como Plaza Central, Cepia, Mayorista y en cantones las Comisarías hacen lo propio en tiendas y abacerías.

Daniela Narváez, administradora del mercado Cepia indicó que en esta plaza donde venden 120 comerciantes no hay novedad con el incremento de precios ya que los proveedores están entregando a los mismos costos. También Carmen Arteaga, comerciante del mercado San Miguel indicó que hasta el momento todos los precios se mantienen estables. Para ciudadanas como Laura Guerrón es importante que se haga esta verificación ya que la ciudadanía no está en capacidad económica de enfrentar un encarecimiento de los productos básicos.