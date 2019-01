Venezolanos ingresan al país sin el pasado judicial

Tulcán. Ayer un grupo de aproximadamente 100 venezolanos emprendió el viaje por Ecuador, a pie. Esto, luego de estar en Rumichaca desde el sábado anterior sin obtener una alternativa de ingreso a la presentación del pasado judicial apostillado.

Avanzan caminando. Elvis Otelgo fue uno de los que decidió salir en este grupo caminando desde Tulcán. Alrededor de las 13:00 salió de Rumichaca junto a tres amigos y se sumó a otros grupos pequeños. Tomaron la Y del Barrial y avanzaron por la Panamericana Norte. Aseguró que en la madrugada entre 05:00 y 06:00 otros grupos de aproximadamente 50 personas salieron en iguales condiciones y con el mismo propósito. “Queremos que las autoridades competentes nos ayuden. A mí me asaltaron en Colombia, no tengo nada de documentos y estoy desde el sábado en Rumichaca durmiendo en el piso, he pedido ayuda a Migración, pero como no hay respuesta prefiero avanzar”, dijo Wilmer Briceño, otro venezolano.

A Perú. Los extranjeros señalaron que su deseo es hacer tránsito por Ecuador con destino a Perú y al no encontrar una solución a su situación migratoria, emprenden el viaje caminando. En medio de un intenso sol, y cargando una pesada maleta Jorge Colmenares también era parte de un centenar de venezolanos que ayer pasadas las 14:00 caminaban por la Panamericana Norte a la altura del barrio Tajamar. El extranjero iba con su pareja, señalando que aunque tiene documentos como cédula y carta andina no contar con el pasado judicial apostillado, frenó su viaje. De ahí que decidieron sumarse a la caravana para seguir en el viaje.

Controles. Según los extranjeros, los grupos que salieron ayer a la madrugada no les han reportado ninguna dificultad en cuanto a control policial o migratorio.

Por parte de las autoridades locales en Carchi, el tema migratorio se maneja con reserva por lo cual no se han pronunciado en torno y de esa forma se hará un control de documentos a los grupos que van por la carretera.

La escena de grupos de extranjeros se repite al igual que al año pasado cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó pasaporte y también cientos de venezolanos no contaban con ese documento. Desde último el sábado a la fecha son cerca de 500 los ciudadanos venezolanos que están en Rumichaca sin poder pasar a Ecuador por no tener pasado judicial.