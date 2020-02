Hugo Ruiz deja un legado indeleble en la región norte

UPC lo catapultó. Aunque su movimiento era local, Ruiz logró destacarse como servidor público. Su paso por la cámara edilicia no fue en vano, pues él lideró y conformó el Comité de Paro provincial del 26 de mayo de 1971, que hizo frente a las medidas antipopulares del gobierno del presidente José María Velasco Ibarra. Esta acción lo fortaleció aunque pasó 8 días encarcelado en el batallón Vencedores de Quito, su espíritu combativo se fortaleció.

“Ahí fue que comenzó la chispita de la política, que no la voy a dejar hasta que yo me muera. Es parte sustancial del ser humanos, entendiéndola a la política como el arte y la ciencia de gobernar a los pueblos y sobre todo de servir a los pueblos y no servirse de los pueblos”, enfatizó.

Su camino. Eran los inicios de los 80 y Ruiz ya se había consolidado como un líder provincial, sus actuaciones críticas al gobierno nacional y trabajo en favor de los más necesitados de la provincia lo proyectaban a ser un líder regional. Los indicadores no se equivocaron y proyecciones no se equivocaron. Ruiz fue uno de los fundadores de la Iz-quierda Democrática a nivel Nacional. “Yo fui pupilo del doctor Rodrigo Borja, mi gran amigo y fue así como me enrolé de este partido del cual no renegaré nunca. Yo llevaré en mi corazón ese color naranja y ese lema de Justicia Social con libertad”.

Otros cargos. Fue Consejero Provincial, luego de la dictadura del Gral Guillermo Rodríguez Lara. Desde este espacio ayudó a la ruralidad de la provincia, especialmente a los pueblos afros ubicados en la cuenca del Río Mira. “Tengo una vocación campesina. Mis padres son campesinos, hice muchísimo por este sector. Cuando fui Prefecto de Carchi construí 500 kilómetros de caminos vecinales además de un sinnúmero de obras de vital importancia”, explicó.

Ruiz fue Prefecto de Carchi (1984-1988); Alcalde de Tulcán (1988-1992). Vicepresidente-Fundador del CONCOPE (1984-1988); Presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador -AME-, periodos 1988-1990 y 1990-1992. Fue Asambleísta Constituyente en 1998. Diputado de Carchi durante los periodos 1994-1996 y 2003-2007 y Ministro Juez y Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tulcán (1998-2002). Fundador y Presidente de Izquierda Democrática del Carchi, períodos 1978-1984 y 1994-1998.