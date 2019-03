Hermanos Ponce dan forma a la arcilla que lleva la identidad Pasto

San Gabriel. Francisco Ponce, de la Asociación Ceramistas del Carchi, cuenta que esta iniciativa, que nació hace 9 años, se consolida en la provincia como un arte valorado por propios y visitantes.

Francisco, recuerda que decidió dejar su trabajo como taxista y la agricultura para aprovechar sus habilidades en el manejo de la arcilla y elaboración de cerámicas.



Aunque no heredó este conocimiento de alguien en particular, junto con su hermano Mauro Ponce, desde pequeños intentaban restaurar piezas arqueológicas, al ver como los ‘huaqueros’ extraían estas figuras, abandonando las que se habían deteriorado. Esta afición llegó a perfeccionarse años después cuando se sumaron a un proyecto en el que instancias públicas y privadas formaron a un grupo local en el arte de la cerámica.



Tras realizar un taller de más de un año, el grupo se consolidó y empezaron a elaborar artesanías con motivos Pasto. La habilidad de los artesanos se propagó rápidamente y a pesar de no tener mucha publicidad, la demanda de sus productos es alta.



Museo de las artesanías. La particularidad de sus obras ha hecho que las adquieran para envíos a Estados Unidos, Europa, Colombia, Perú. Junto a su hermano Mauro Ponce, ahora enseñan el oficio a nuevos artesanos con el objetivo de legar la herencia Pasto a través del arte en cerámica. Su trabajo se puede apreciar en el Museo de las Artesanías, localizado en San Gabriel.