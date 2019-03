Grupo de colombianos pide la devolución de sus vehículos

Tulcán. En el Consulado de Colombia en Tulcán hay al momento 14 denuncias de colombianos con vehículos retenidos por la Aduana del Ecuador. La causa principal es la infracción referente a la Declaración Juramentada de Turista, DJT. Es el documento que todo extranjero debe tramitar en la Aduana ecuatoriana para internar un vehículo en territorio nacional.

Inconvenientes. Hugo Enríquez, cónsul de Colombia en Tulcán, recalcó que tras solicitar información a la Dirección Nacional de Aduana del Ecuador, se ratificó que quienes ingresen a la zona 1; es decir: Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos e Imbabura, no necesitan DJT para sus vehículos. Pero aclaró que quienes lo conducen deben ser necesariamente los propietarios y de no ser así deben tener un poder notariado para hacer uso del automotor.

Las multas. Para quienes vayan más allá de este límite deben tramitar DJT obligatoriamente en Aduana y asegurarse de devolverlo a esta dependencia cuando retornen a Colombia, pues esta es la falta en la que incurre la mayoría.

La no devolución de DJT o su mal uso, según la normativa ecuatoriana, se sanciona con la retención del vehículo y el pago de un salario básico diario. Es así que en el Consulado de Colombia hay afectados que deben cancelar multas por hasta medio millón de dólares. Otros haberes pendientes alcanzan cifras de 31 800, 6 750, 4 8 74 multas que se vuelven imposibles de pagar. El tema ya es de conocimiento de la Aduana nacional que se comprometió a articular soluciones para devolver los automotores.

Afectados. Jairo Bustos, ciudadano de Ipiales es uno de los afectados. Explica que a un familiar le retuvieron el vehículo señalando que quien conducía no era el propietario. “La dueña del vehículo es mi madre, tiene 72 años y obviamente no conduce”, argumentó.

La Aduana ecuatoriana recalca que es obligatorio que quien conduzca el vehículo sea el dueño por seguridad para prevenir casos de automotores robados que pasan la frontera. De ser una tercera persona tiene que contar con un poder notariado para conducir el automotor.

Datos. El cónsul colombiano alerta a sus compatriotas a cumplir con estas exigencias y evitar contratiempos. Les recordó que el DJT, debe devolverse en la Aduana a su retorno.

Según el cónsul colombiano no hay una cifra de cuántas personas están afectadas, pues al Consulado han llegado 14 denuncias y cada día se incorporan nuevos afectados. Existirían más perjudicados en el Distrito de Aduana de Quito y de Tulcán. Una vez se consolide una cifra, la oficina diplomática colombiana adelantará procesos con la Dirección Nacional de Aduana para la devolución de los automotores y una salida a las cuantiosas multas.

Afectado. Jhon Jairo Casanova, residente ipialeño es otro de los afectados. Señala que en Yahuarcocha (Imbabura), la Aduana lo detuvo. Él presentó la licencia y tarjeta de propiedad del vehículo que era de una tercera persona. “Me dijeron que el carro estaba retenido. No les importó sacar a mi familia, los niños, siendo las ocho de la noche, me bajaron y dijeron que salga de las instalaciones, que el carro quedaba retenido”. Relata que debió contratar un abogado para hacer el proceso en Quito, pero le informaron que puede tardar entre dos y hasta tres meses. El viajero colombiano se mostró desconcertado por esta actuación. “Ahora el costo del parqueadero es de tres dólares diarios y me dicen que hay una multa de 200 dólares” dijo. El extranjero reclamó que las diligencias no se puedan hacer más cerca y de forma más ágil.

Reciprocidad. El cónsul colombiano incluso tramitará el tema con autoridades del Ecuador para que haya reciprocidad, pues Colombia ha hecho ya cuatro devoluciones de vehículos ecuatorianos que estaban retenidos en Colombia por distintas infracciones. La información sobre la Declaración Juramentada de Turista, DJT se puede consultar en la página web www.aduana.gob.ec sección Servicio al Ciudadano, opción Viajeros Terrestres.